Россиян предупредили о резком похолодании

«В начале следующей недели над севером: Скандинавией и Баренцевым морем будет располагаться центр очень глубокого циклона, и ложбина низкого давления будет сориентирована на европейскую территорию. По западной периферии низкого давления перемещаются холодные воздушные массы, а по восточной — теплые. В понедельник и вторник европейская территория будет находиться в восточной периферии, очень теплые воздушные массы будут приходить к нам в понедельник. В понедельник температура около 20 градусов, а во вторник до 25 градусов в центре европейской России», — сказал Вильфанд.
Он добавил, что «ложбина низкого давления» будет перемещаться к Уралу.
Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать. «Температура понизится больше чем на 10 градусов, произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов. До выходных точно европейская часть России будет во власти холодных воздушных масс, температура будет ниже нормы на четыре—пять градусов», — уточнил Вильфанд.
Кроме того, будет усиление ветра и условия для грозы. Ночные температуры составят 6—8 градусов, а днем 10—13 градусов.
При этом в азиатской части России, по словам научного руководителя Гидрометцентра, сохранится жаркая погода.
«Устойчивое тепло на Урале, в Тюменской области, на юге Западной Сибири, на юге Красноярского края, в Тыве, Хакасии. Там температура 26−28 градусов, а в Омской области в течение ближайших дней температура может подниматься днем до 35 градусов. Это фантастика для мая! Во всех отмеченных регионах температура выше нормы на 10−12 градусов», — сообщил собеседник агентства.
Метеоролог отметил, что такая ситуация на азиатской территории страны сложилась, благодаря антициклону.
«Эти два фактора позволяют так прогреваться воздуху. Опять же сохраняется высокая пожарная опасность в лесах на юге Красноярского края, на юге Западной Сибири и в Забайкалье тоже», — сказал Вильфанд.