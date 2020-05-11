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03:27 (мск), источник: РИА Новости

Россиян предупредили о резком похолодании

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Быстрое похолодание на десять градусов ждет жителей центра европейской России вечером во вторник, а на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: РИА Новости

«В начале следующей недели над севером: Скандинавией и Баренцевым морем будет располагаться центр очень глубокого циклона, и ложбина низкого давления будет сориентирована на европейскую территорию. По западной периферии низкого давления перемещаются холодные воздушные массы, а по восточной — теплые. В понедельник и вторник европейская территория будет находиться в восточной периферии, очень теплые воздушные массы будут приходить к нам в понедельник. В понедельник температура около 20 градусов, а во вторник до 25 градусов в центре европейской России», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что «ложбина низкого давления» будет перемещаться к Уралу.

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Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать. «Температура понизится больше чем на 10 градусов, произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов. До выходных точно европейская часть России будет во власти холодных воздушных масс, температура будет ниже нормы на четыре—пять градусов», — уточнил Вильфанд.

Кроме того, будет усиление ветра и условия для грозы. Ночные температуры составят 6—8 градусов, а днем 10—13 градусов.

При этом в азиатской части России, по словам научного руководителя Гидрометцентра, сохранится жаркая погода.

«Устойчивое тепло на Урале, в Тюменской области, на юге Западной Сибири, на юге Красноярского края, в Тыве, Хакасии. Там температура 26−28 градусов, а в Омской области в течение ближайших дней температура может подниматься днем до 35 градусов. Это фантастика для мая! Во всех отмеченных регионах температура выше нормы на 10−12 градусов», — сообщил собеседник агентства.

Метеоролог отметил, что такая ситуация на азиатской территории страны сложилась, благодаря антициклону.

«Эти два фактора позволяют так прогреваться воздуху. Опять же сохраняется высокая пожарная опасность в лесах на юге Красноярского края, на юге Западной Сибири и в Забайкалье тоже», — сказал Вильфанд.

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