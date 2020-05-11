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10:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 11 мая: каким будет лето

В этот день наблюдают за звездами, бабочками и одуванчиками.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: AP 2020

Если на рассвете звезды сильно мерцают — будет дождь. Бабочки попрятались под крышей — к ветру и похолоданию. Если после дождя температура упала — погода улучшится.

На восходе на небе нет облаков — лето будет теплым и солнечным. Поздно зацвели одуванчики — к летней засухе. Ветер дует с юга — летом будет много гроз.

Теплая звездная ночь сулит хороший урожай. Днем тепло и солнечно, а ночью в небе светят ярко звезды — год будет урожайным.

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