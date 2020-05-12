Пользователи соцсетей публикуют фото внезапного майского снегопада
Долгожданное лето внезапно сменилось зимой
Долгожданное лето внезапно сменилось зимой
2020 год не перестает удивлять. Снег, которого все так ждали в декабре и январе, внезапно «решил» выпасть в мае.
Сибирь и центральная часть России оказалась вновь засыпана снегом, а температура местами опустилась до минусовых отметок. Пользователи соцсетей принялись лепить снеговиков и публиковать в Сети снимки с зеленью и цветами, покрытыми снегом.
Но «повезло» не только россиянам, но и жителям Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии.
Екатерина Гура