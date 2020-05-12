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17:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пользователи соцсетей публикуют фото внезапного майского снегопада

Долгожданное лето внезапно сменилось зимой

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2020 год не перестает удивлять. Снег, которого все так ждали в декабре и январе, внезапно «решил» выпасть в мае.

Несмотря на то, что еще неделю назад на большей части России и в странах Восточной Европы стояла солнечная погода и почти летняя температура, 12 мая вернулась зима.

Сибирь и центральная часть России оказалась вновь засыпана снегом, а температура местами опустилась до минусовых отметок. Пользователи соцсетей принялись лепить снеговиков и публиковать в Сети снимки с зеленью и цветами, покрытыми снегом.

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Но «повезло» не только россиянам, но и жителям Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии.

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Гродненская область, Белоруссия
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Гродно, Белоруссия
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Чехия
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Эстония

Екатерина Гура

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