Народные приметы на 13 мая: наблюдаем за ночным небом
Звезды расскажут о погоде на лето
Звезды расскажут о погоде на лето
Православные христиане 13 мая вспоминают апостола Иакова, которого в народе прозвали Яковом теплым или звездным. С ночным небом были связаны и народные приметы, которые помогали определить погоду на лето.
Считалось, что звездная и безветренная ночь предвещает засушливое лето. Мерцающие звезды и ветер — к лету плодородному и грозовому. А если звезд на небе не видно совсем, то в ближайшее время пойдет дождь.
Много березового сока — к дождливой погоде. Теплый день — к теплому лету.
Екатерина Гура