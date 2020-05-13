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10:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 13 мая: наблюдаем за ночным небом

Звезды расскажут о погоде на лето

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Источник: CC0/Free-Photos

Православные христиане 13 мая вспоминают апостола Иакова, которого в народе прозвали Яковом теплым или звездным. С ночным небом были связаны и народные приметы, которые помогали определить погоду на лето.

Считалось, что звездная и безветренная ночь предвещает засушливое лето. Мерцающие звезды и ветер — к лету плодородному и грозовому. А если звезд на небе не видно совсем, то в ближайшее время пойдет дождь.

Существуют на этот день и другие приметы. Например, ясный восход солнца обещает теплое лето, а если солнце проглядывает сквозь облака, то впереди дождливые месяцы.

Много березового сока — к дождливой погоде. Теплый день — к теплому лету.

Екатерина Гура

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