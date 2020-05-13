ВМО предупредила об аномальных погодных явлениях летом 2020 года
Большую часть Земли ждут аномально высокие температуры воздуха и избыточное количество осадков.
Большую часть Земли ждут аномально высокие температуры воздуха и избыточное количество осадков.
Летом 2020 года на Земле ожидаются аномально высокая температура поверхности океана в тропических широтах, а также дефицит осадков на территории Южной Америки и полуострова Индостан. При этом над Австралией, Индонезией и восточной частью Индийского океана выпадет аномально большое количество осадков. К таким выводам пришла группа экспертов, составившая бюллетень по глобальному сезонному климату для Всемирной метеорологической организации.
Четыре раза в год Всемирная метеорологическая организация (ВМО) публикует информационный бюллетень, посвященный сезонному климату (в России за аналогичные исследования отвечает Росгидромет). Прогнозы ВМО строятся на данных, полученных из 13 Глобальных центров подготовки долгосрочных прогнозов, расположенных по всему миру. 25 апреля вышел очередной документ, в котором были описаны погодные тренды по всей планете на май, июнь и июль 2020 года.
Эксперты сравнивали результаты моделирования, опирающегося на свежие инструментальные наблюдения, с нормальными тенденциями (эти тенденции представляют собой кривые, построенные на основе долгосрочных метеорологических наблюдений за 1993−2009 годы). Они пришли к выводу, что на большей части планеты в летний сезон температура приповерхностного слоя атмосферы будет выше нормальных значений. Схожая тенденция ожидается и для атмосферных осадков — во многих регионах их количество будет избыточным.
Однако над почти всей Южной Америкой и Африкой, а также полуостровом Индостан осадков, напротив, будет меньше обычного. Индонезийский архипелаг и Австралию при этом напротив ждет аномальное высокое количество осадков. В тропических широтах Мирового океана в летний сезон ожидается критический рост температуры воды.
Эксперты подчеркнули, что пандемия COVID-19 нанесла огромный ущерб ключевым секторам экономики и национальным системам здравоохранения, и в такое время правительствам особенно важно опираться на точные климатические прогнозы, ведь погода также играет важнейшую роль в решении социальных вопросов.
Международные общественные и политические организации не всегда прислушиваются к прогнозам ученых: так, недавний экспертный опрос показал, что ведущие специалисты в области климатологии считают заниженными оценки повышения уровня океана, озвученные Межправительственной группой экспертов в области изменения климата.
Марина Попова