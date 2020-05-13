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11:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Разгадан секрет космической «бабочки»

Странная форма радиогалактики долгое время не давала астрономам покоя.

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Источник: SARAO

Тайна странной X-образной радиогалактики PKS 2014−55 наконец разгадана, утверждает команда американских и южноафриканских исследователей в статье, опубликованной в arXiv.

Они обнародовали очень подробные снимки этой самой большой из когда-либо обнаруженных радиогалактик в форме буквы Х. Изображения получены с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке.

На фото PKS 2014−55 напоминает яркую бабочку. Это красивое свечение может «видеть» только радиотелескоп.

Но если бы люди тоже могли видеть радиоволны, то заметили бы галактику с Земли — она была бы размером с Луну. Это не удивительно, ведь PKS 2014−55 — огромная космическая структура размером не менее пяти миллионов световых лет. Она примерно в 20 раз больше нашей галактики Млечный Путь.
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PKS 2014−55 находится в скоплении галактик Abell 3667, обнаруженном больше 60 лет назад. Странная форма радиогалактики долгое время не давала астрономам покоя. Дело в том, что у PKS 2014−55 две пары гигантских радиолопастей, тогда как обычно X-образные радиогалактики имеют только одну. Лопасти состоят из горячих потоков электронов, вырывающихся из сверхмассивной черной дыры в сердце галактики.

Пытаясь объяснить этот феномен, ученые озвучивали несколько гипотез. Согласно одной из них, у PKS 2014−55 две пары радиолопастей, потому что в ее центре находятся сразу две черные дыры. Согласно второй, у черной дыры в центре внезапно изменилась ось вращения, поэтому появилась вторая пара лопастей.

Наблюдения MeerKAT открыли третью возможность: на самом деле одна пара лопастей — это исходящие потоки, а вторая — возвращающиеся назад.

Анна Лысенко

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