Разгадан секрет космической «бабочки»
Странная форма радиогалактики долгое время не давала астрономам покоя.
Странная форма радиогалактики долгое время не давала астрономам покоя.
Тайна странной
Они обнародовали очень подробные снимки этой самой большой из
На фото PKS 2014−55 напоминает яркую бабочку. Это красивое свечение может «видеть» только радиотелескоп.
PKS 2014−55 находится в скоплении галактик Abell 3667, обнаруженном больше 60 лет назад. Странная форма радиогалактики долгое время не давала астрономам покоя. Дело в том, что у PKS 2014−55 две пары гигантских радиолопастей, тогда как обычно
Пытаясь объяснить этот феномен, ученые озвучивали несколько гипотез. Согласно одной из них, у PKS 2014−55 две пары радиолопастей, потому что в ее центре находятся сразу две черные дыры. Согласно второй, у черной дыры в центре внезапно изменилась ось вращения, поэтому появилась вторая пара лопастей.
Наблюдения MeerKAT открыли третью возможность: на самом деле одна пара лопастей — это исходящие потоки, а вторая — возвращающиеся назад.
Анна Лысенко