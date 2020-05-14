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18:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Таяние льда на Байкале показали с высоты птичьего полета (видео)

Завораживающие кадры

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Профессиональный иркутский фотограф Станислав Толстнев представил удивительное видео таяния льда на Байкале. Кадры, снятые с воздуха, демонстрируют глыбы льда, постепенно освобождающие воды озера.

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Обычно лед на озере вскрывается в начале мая, но в южных частях Байкала эти процессы начинаются еще в начале апреля. К концу мая-началу июня лед на озере тает полностью.

По сообщению МЧС России по Иркутской области, 15 мая на Байкале и водохранилищах откроется движение маломерных судов.

Екатерина Гура

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