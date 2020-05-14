Таяние льда на Байкале показали с высоты птичьего полета (видео)
Завораживающие кадры
Завораживающие кадры
Профессиональный иркутский фотограф Станислав Толстнев представил удивительное видео таяния льда на Байкале. Кадры, снятые с воздуха, демонстрируют глыбы льда, постепенно освобождающие воды озера.
Обычно лед на озере вскрывается в начале мая, но в южных частях Байкала эти процессы начинаются еще в начале апреля. К концу
По сообщению МЧС России по Иркутской области, 15 мая на Байкале и водохранилищах откроется движение маломерных судов.
Екатерина Гура