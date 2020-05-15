Народные приметы на 15 мая: цветущая черемуха — к заморозкам
Также стоит прислушаться к пению соловья.
Также стоит прислушаться к пению соловья.
Православные христиане 15 мая вспоминают святых братьев Бориса и Глеба, младших сыновей Крестителя Руси Владимира. В народе их называли «сеятелями», а в этот день начинали полевые работы. Также считалось, что с этого дня можно услышать соловьиное пение.
Например, если соловей поет всю ночь — погода будет хорошей, а если пение оказалось коротким, то будет грозы.
Небольшие заморозки в течение двух недель можно ждать, если 15 мая зацвела черемуха.
Екатерина Гура