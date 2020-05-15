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14:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 15 мая: цветущая черемуха — к заморозкам

Также стоит прислушаться к пению соловья.

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Источник: @irinlv

Православные христиане 15 мая вспоминают святых братьев Бориса и Глеба, младших сыновей Крестителя Руси Владимира. В народе их называли «сеятелями», а в этот день начинали полевые работы. Также считалось, что с этого дня можно услышать соловьиное пение.

Наши предки внимательно наблюдали за природой и могли по разным приметам составить прогноз погоды на ближайшие дни и предстоящее лето.

Например, если соловей поет всю ночь — погода будет хорошей, а если пение оказалось коротким, то будет грозы.

Небольшие заморозки в течение двух недель можно ждать, если 15 мая зацвела черемуха.

Екатерина Гура

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