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15:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

Две женщины застряли в Арктике из-за коронавируса (фото)

Они выживают в суровых условиях и ждут возможности вернуться домой.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 15.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 444 670+96 362
Скончалось302 493+5 261
Выздоровело1 588 858+37 801

Два исследователя из проекта Hearts In The Ice оказались изолированными на архипелаге Шпицберген в 140 км от цивилизации, сообщает NBC News.

Суннива Сорби из Канады и Хильде Фалун Стром из Норвегии отправились в арктическую экспедицию в августе для сбора данных об изменении климата и загрязнении Арктики пластиком.

В мае они собирались домой, но судно, которое должно было их забрать, отменило рейс из-за связанных с пандемией ограничений.

Сейчас женщины живут в небольшом охотничьем домике. У них нет воды и электричества.

Чтобы выйти на улицу, Сорби и Фалун Стром надевают по 9 кг одежды и спасательного снаряжения. Они всегда берут с собой винтовку, так как уже не менее 30 раз встречали белых медведей.

Тем не менее женщины не унывают и публикуют отчеты в соцсетях. Они ждут, когда ограничения будут ослаблены, и можно будет вернуться домой.

Анна Лысенко

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