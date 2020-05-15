Две женщины застряли в Арктике из-за коронавируса (фото)
Они выживают в суровых условиях и ждут возможности вернуться домой.
Они выживают в суровых условиях и ждут возможности вернуться домой.
Два исследователя из проекта Hearts In The Ice оказались изолированными на архипелаге Шпицберген в 140 км от цивилизации, сообщает NBC News.
Суннива Сорби из Канады и Хильде Фалун Стром из Норвегии отправились в арктическую экспедицию в августе для сбора данных об изменении климата и загрязнении Арктики пластиком.
Сейчас женщины живут в небольшом охотничьем домике. У них нет воды и электричества.
Чтобы выйти на улицу, Сорби и Фалун Стром надевают по 9 кг одежды и спасательного снаряжения. Они всегда берут с собой винтовку, так как уже не менее 30 раз встречали белых медведей.
Тем не менее женщины не унывают и публикуют отчеты в соцсетях. Они ждут, когда ограничения будут ослаблены, и можно будет вернуться домой.
Анна Лысенко