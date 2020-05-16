В соцсетях показали последствия тайфуна на Филиппинах (фото, видео)

Уже несколько дней на Филиппинах бушует тайфун «Вонфон», ранее известный как «Амбо». Жители страны массово делятся фотографиями и видео затопленных городов и снесенных крыш.
Стихия обрушилась на страну 14 мая. Ливни и сильный ветер с порывами 40−50 метров в секунду заставили эвакуироваться почти 142 тысячи человек на острове Самар.
Его жители столкнулись с новой проблемой: большинство эвакуационных центров, которое раньше использовались для защиты от ураганов, во время пандемии COVID-19 переоборудованы в места карантина для людей с подозрением на коронавирус. По последним данным, в стране подтверждено 12 305 случаев COVID-19.
В пятницу тайфун достиг острова Лусон. Здесь эвакуировали более 300 тысяч человек.
Телеканал ABS-CBN со ссылкой на местные власти и полицию сообщил о 4 жертвах стихии и 25 раненых.
По данным метеорологов, постепенно ослабевающий тайфун к понедельнику должен покинуть территорию Филиппин.
На расположенные в тропической части Тихого океана Филиппины обрушивается 8−9 ураганов в год.