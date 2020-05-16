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13:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

В соцсетях показали последствия тайфуна на Филиппинах (фото, видео)

Стихия заставила эвакуироваться сотни тысяч человек.

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Уже несколько дней на Филиппинах бушует тайфун «Вонфон», ранее известный как «Амбо». Жители страны массово делятся фотографиями и видео затопленных городов и снесенных крыш.

Стихия обрушилась на страну 14 мая. Ливни и сильный ветер с порывами 40−50 метров в секунду заставили эвакуироваться почти 142 тысячи человек на острове Самар.

Его жители столкнулись с новой проблемой: большинство эвакуационных центров, которое раньше использовались для защиты от ураганов, во время пандемии COVID-19 переоборудованы в места карантина для людей с подозрением на коронавирус. По последним данным, в стране подтверждено 12 305 случаев COVID-19.

В пятницу тайфун достиг острова Лусон. Здесь эвакуировали более 300 тысяч человек.

Телеканал ABS-CBN со ссылкой на местные власти и полицию сообщил о 4 жертвах стихии и 25 раненых.

По данным метеорологов, постепенно ослабевающий тайфун к понедельнику должен покинуть территорию Филиппин.

На расположенные в тропической части Тихого океана Филиппины обрушивается 8−9 ураганов в год.

Анна Лысенко

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