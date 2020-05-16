В Таиланде заметили «крадущиеся» облака (видео)
Сказочная картина.
Сказочная картина.
На севере Таиланда очевидцы заметили невероятные облака, которые стелились и плавно сползали по скалистым горам, медленно подбираясь к полям.
«Эпично!» — пишут комментаторы под роликом. «Хотел бы я прогуляться там».
По словам местных крестьян, такие «крадущиеся» облака для них — привычное явление по утрам, на которое они почти не обращают внимания.
Ранее фотограф Лукас Галло показал, как выглядит крутящееся грозовое облако. Он стал свидетелем невероятно сильной грозы в Южной Богемии.
Анна Лысенко