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16:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Таиланде заметили «крадущиеся» облака (видео)

Сказочная картина.

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На севере Таиланда очевидцы заметили невероятные облака, которые стелились и плавно сползали по скалистым горам, медленно подбираясь к полям.

«Эпично!» — пишут комментаторы под роликом. «Хотел бы я прогуляться там».

По словам местных крестьян, такие «крадущиеся» облака для них — привычное явление по утрам, на которое они почти не обращают внимания.

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Ранее фотограф Лукас Галло показал, как выглядит крутящееся грозовое облако. Он стал свидетелем невероятно сильной грозы в Южной Богемии.

Анна Лысенко

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