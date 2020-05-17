Аномально холодная погода ожидается в Центральной России в ближайшие дни
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура будет ниже нормы на 3−4 градуса.
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура будет ниже нормы на 3−4 градуса.
Аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России в ближайшие шесть дней. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Если говорить об умеренных и северных широтах России, то тут устойчиво прохладно. В центре страны температура ниже нормы на 3−4 градуса в течение ближайших дней», — сообщил он.
По словам Вильфанда, такая аномально холодная погода связана с переносом воздушных масс с
По данным Гидрометцентра, в воскресенье днем в Москве ожидается 14−16 градусов тепла, в понедельник — 12−14, во вторник — 13−15 градусов, в среду и четверг — 11−16 градусов тепла, в пятницу — 12−17 градусов.