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09:30 (мск), источник: ТАСС

Аномально холодная погода ожидается в Центральной России в ближайшие дни

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура будет ниже нормы на 3−4 градуса.

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Источник: AP 2020

Аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России в ближайшие шесть дней. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если говорить об умеренных и северных широтах России, то тут устойчиво прохладно. В центре страны температура ниже нормы на 3−4 градуса в течение ближайших дней», — сообщил он.

По словам Вильфанда, такая аномально холодная погода связана с переносом воздушных масс с северо-запада. Дневные температуры будут от 12 до 17 градусов до пятницы включительно. «Как-то не видно совершенно, что погода изменится [в ближайшие дни]», — отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье днем в Москве ожидается 14−16 градусов тепла, в понедельник — 12−14, во вторник — 13−15 градусов, в среду и четверг — 11−16 градусов тепла, в пятницу — 12−17 градусов.

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