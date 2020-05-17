The sparks & swirls of Arthur.— Dakota Smith (@weatherdak) May 17, 2020
The first tropical storm of the 2020 Hurricane Season. pic.twitter.com/kdoeyf7Olr
У побережья США сформировался шторм «Артур»
Первый шторм сезона.
Первый шторм сезона.
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Артур». Это произошло за две недели до «официального» начала сезона атлантических ураганов, сообщает CNN.
Два самолета ВВС США Hurricane Hunter изучают, усиливается ли он. Это станет понятно в ближайшие 36 часов.
По словам метеорологов, силу «Артура» ощутят на себе жители побережья США от Северной Каролины до Флориды уже в понедельник. Шторм принесет порывистый ветер и проливные дожди. Затем он может отступить обратно в океан или же усилиться, объединившись с атмосферным фронтом.
На севере Атлантики сезон ураганов проходит с 1 июня по 30 ноября. Пик наблюдается около 10 сентября. В прошлом году сильнейшим из атлантических ураганов стал «Дориан». Он сформировался у восточного побережья США 1 сентября. «Дориану» была присвоена максимальная, пятая категория. Скорость ветра достигала до 298 км в час.
Анна Лысенко