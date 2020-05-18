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09:44 (мск), источник: Life.ru

Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию вернётся тепло

По его словам, нынешние затяжные холода случаются не чаще, чем раз в 15 лет.

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Источник: AP 2020

Ближайшую неделю вся Центральная Россия будет во власти аномально холодной погоды из-за гигантского циклонического вихря североатлантического происхождения. Из-за него же тепло может вернуться в регион только к началу лета. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН.

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— Температура будет опускаться до апрельских значений, ночами до 0…+5⁰С. На земле будут заморозки. Днём холоднее всего будет завтра, до +10⁰С. Дальше температура чуть приподнимется, от +8⁰С до +13⁰С. К выходным с трудом до +15⁰С, — рассказал синоптик.

Он также отмечает, что практически каждый день в ближайшее время будет высокая облачность и дожди, как в «типично осенний, холодный период». По его словам, подобные затяжные холода в мае — достаточно редкое погодное явление, которое наблюдается приблизительно раз в 15 лет.

Тишковец выразил надежду, что к окончанию месяца жителям Центральной России удастся увидеть хотя бы 20-градусные значения, а к моменту прихода календарного лета вернётся и климатическое.

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