Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию вернётся тепло
По его словам, нынешние затяжные холода случаются не чаще, чем раз в 15 лет.
По его словам, нынешние затяжные холода случаются не чаще, чем раз в 15 лет.
Ближайшую неделю вся Центральная Россия будет во власти аномально холодной погоды
— Температура будет опускаться до апрельских значений, ночами до 0…+5⁰С. На земле будут заморозки. Днём холоднее всего будет завтра, до +10⁰С. Дальше температура чуть приподнимется, от +8⁰С до +13⁰С. К выходным с трудом до +15⁰С, — рассказал синоптик.
Он также отмечает, что практически каждый день в ближайшее время будет высокая облачность и дожди, как в «типично осенний, холодный период». По его словам, подобные затяжные холода в мае — достаточно редкое погодное явление, которое наблюдается приблизительно раз в 15 лет.
Тишковец выразил надежду, что к окончанию месяца жителям Центральной России удастся увидеть хотя бы 20-градусные значения, а к моменту прихода календарного лета вернётся и климатическое.