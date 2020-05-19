В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
Предварительный прогноз на первый летний месяц вполне благоприятный, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Предварительный прогноз на первый летний месяц вполне благоприятный, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
В пределах климатической нормы погода ожидается в Псковской, Смоленской, Брянской областях, на всей территории Амурской области, в Хабаровском крае, на Камчатке. Холоднее обычного июнь может быть в Приморье и на юге Сахалина.
На
В Москве и Подмосковье в начале месяца среднесуточная температура обычно +15,6 градуса, а в конце месяца воздух прогревается еще на
«В этом году получается, что июнь может оказаться теплее: температура будет плюс 10−15 градусов по ночам и плюс 20−25 градусов днем. При похолоданиях температура может понижаться по ночам до плюс 4−9 градусов, а днем быть не больше плюс 15 градусов», — уточнила Паршина. Примерно такая же ситуация в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
На юге Центрального округа (в Воронежской, Липецкой, Белгородской областях) июнь обычно уже жаркий. Дневная температура может повышаться до +22…+27 градусов, а в отдельные дни до +32 градусов. В Самарской и Саратовской областях воздух прогревается до +28 градусов.
На юге Уральского округа примерно такая же температура, как и в центре России: днем 21−26 градусов. На юге Дальнего Востока ночью около 10 градусов, днем 20−25 градусов.
В районах, где ожидается преобладание антициклонов, осадков будет мало. Речь о центре, востоке
В Гидрометцентре подчеркивают, что уточненный прогноз на июнь выйдет в последних числах мая.