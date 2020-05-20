Народные приметы на 20 мая: ждать ли ухудшения погоды
Стоит присмотреться к солнцу и радуге
Стоит присмотреться к солнцу и радуге
В народном календаре дата 20 мая получила название Купальница. Считалось, что вода в это время обладает целебной силой, а потому обязательно нужно было в этот день искупаться, а также хорошенько напоить домашний скот.
Что же касается погоды, то ее можно определить по нескольким народным приметам.
А вот если на небе месяц красного цвета, то в скором времени пойдет дождь. На закате солнце выглядит красным и слишком большим — стоит готовиться к ухудшению погоды. Такой же прогноз можно сделать, если на восходе солнца лучи выглядят разноцветными.
На акации много нектара и пчел в утреннее время — днем будет гроза. А радуга с широкой зеленой полосой предвещает затяжные ливни на несколько дней вперед.
Екатерина Гура