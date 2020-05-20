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10:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 20 мая: ждать ли ухудшения погоды

Стоит присмотреться к солнцу и радуге

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Источник: CC0/DenisK_2017

В народном календаре дата 20 мая получила название Купальница. Считалось, что вода в это время обладает целебной силой, а потому обязательно нужно было в этот день искупаться, а также хорошенько напоить домашний скот.

Что же касается погоды, то ее можно определить по нескольким народным приметам.

Например, дождливый день 20 мая — к теплому сентябрю, а юго-восточный ветер — к хорошей погоде на ближайшие недели. О теплой и ясной погоде также говорит молодой месяц, у которого рога смотрят вниз.

А вот если на небе месяц красного цвета, то в скором времени пойдет дождь. На закате солнце выглядит красным и слишком большим — стоит готовиться к ухудшению погоды. Такой же прогноз можно сделать, если на восходе солнца лучи выглядят разноцветными.

На акации много нектара и пчел в утреннее время — днем будет гроза. А радуга с широкой зеленой полосой предвещает затяжные ливни на несколько дней вперед.

Екатерина Гура

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