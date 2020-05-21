Народные приметы на 21 мая: о погоде на лето расскажет черемуха
А взглянув на небо, можно узнать погоду на ближайшие дни.
А взглянув на небо, можно узнать погоду на ближайшие дни.
21 мая православные христиане вспоминают Иоанна Богослова. В народе считалось, что весь урожай, посаженный в этот день, будет богатым.
Чтобы определить, какой будет погода в ближайшие дни и летом, нужно присмотреться к различным природным явлениям. Если утром небо окрашено в красный цвет или много серых облаков — скоро пойдет дождь. Ухудшение погоды также следует ждать, если ночью на небе Луна видна плохо. А вот яркий закат, наоборот, предсказывает ясную и теплую погоду.
Существует и примета, которая помогает определить погоду на лето. Если 21 мая обильно цветет черемуха, то стоит готовиться к дождливым и прохладным месяцам.
Екатерина Гура