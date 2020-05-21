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12:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 21 мая: о погоде на лето расскажет черемуха

А взглянув на небо, можно узнать погоду на ближайшие дни.

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Источник: @iriser

21 мая православные христиане вспоминают Иоанна Богослова. В народе считалось, что весь урожай, посаженный в этот день, будет богатым.

Чтобы определить, какой будет погода в ближайшие дни и летом, нужно присмотреться к различным природным явлениям. Если утром небо окрашено в красный цвет или много серых облаков — скоро пойдет дождь. Ухудшение погоды также следует ждать, если ночью на небе Луна видна плохо. А вот яркий закат, наоборот, предсказывает ясную и теплую погоду.

Существует и примета, которая помогает определить погоду на лето. Если 21 мая обильно цветет черемуха, то стоит готовиться к дождливым и прохладным месяцам.

Екатерина Гура

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