В Московском регионе выпал снег (фото)
Температура опустилась до показателей начала апреля.
Температура опустилась до показателей начала апреля.
20 мая в столичный регион пришла холодная и ветреная погода — временами шел дождь, мокрый снег и даже град. На улицах образовались наледи и небольшой снежный покров.
Похолодание, по прогнозам синоптиков, продлится, как минимум, до начала следующей недели. В четверг, 21 мая, температура в Москве опустилась до показателей начала апреля — 8−10 градусов выше нуля. Также в течение дня на севере Московского региона снова ожидается мокрый снег.
Варвара Макарова