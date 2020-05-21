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12:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Московском регионе выпал снег (фото)

Температура опустилась до показателей начала апреля.

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20 мая в столичный регион пришла холодная и ветреная погода — временами шел дождь, мокрый снег и даже град. На улицах образовались наледи и небольшой снежный покров.

Похолодание, по прогнозам синоптиков, продлится, как минимум, до начала следующей недели. В четверг, 21 мая, температура в Москве опустилась до показателей начала апреля — 8−10 градусов выше нуля. Также в течение дня на севере Московского региона снова ожидается мокрый снег.

Варвара Макарова

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