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09:56 (мск), источник: РИА Новости

Вильфанд рассказал о температурных волнах в Центральной России

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Температура в ближайшие дни будет на 6−7 градусов ниже нормы, затем отклонение сократится до 2−3 градусов, однако затем снова придет похолодание, и только к концу месяца возможно 25 градусов тепла днем, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Агентство «Москва»

«Прежде чем потеплеет, надо все-таки привыкнуть к тому, что температура будет довольно низкая. Завтра и послезавтра будет ниже на 6−7 градусов ниже многолетних значений. Сколько-нибудь приличные значения прогнозируются на понедельник, но все равно будет на 2−3 градуса ниже нормы. Температура будет 17−18 градусов, во вторник еще на один градус теплее, а затем опять небольшое понижение температуры и только к самому концу месяца температура достигнет 25 градусов», — сказал ученый.

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Он пояснил, что температурные волны были характерны для прошедших 20 дней мая и будут характерны для оставшихся дней месяца.

Вильфанд отметил, что потепление в конце мая будет с изменением циркуляции атмосферы, которая обусловит появление воздушных масс с юго-запада.

«Сейчас Европейская Россия находится в области низкого давления, которая определяет циркуляцию атмосферы. Мы находимся на периферии циклона, даже ложбина такая на Москву направлена, но к понедельнику давление будет заметно повышаться и будет превосходить норму. Осадки будут небольшими, переменная облачность. Изменение циркуляции приводит к тому, что воздушные массы будут с юго-запада и это приведет к повышению температуры», — сказал синоптик.

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