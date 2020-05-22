Народные приметы на 22 мая: наблюдаем за птицами и слушаем гром
А дождь в этот день — к богатому урожаю и хорошему лету
А дождь в этот день — к богатому урожаю и хорошему лету
22 мая православные христиане отмечают день святителя Николая Чудотворца, а в народе эта дата получила название Никола Вешний. Наши предки верили, что в этот день происходят чудеса. Также считается, что со дня святого Николая погода становится окончательно теплой.
Если 22 мая цветы одуванчиков закрыты в дневное время — скоро будет дождь. Стаи скворцов перелетают с одного места на другое — к перемене погоды.
Воробьи вьют гнезда — к теплой и ясной погоде. Также хорошую погоду на ближайшие дни предвещает внезапный и раскатистый гром.
А вот если дождь пошел на следующий день после Николы, то лето будет холодным.
Екатерина Гура