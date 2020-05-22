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12:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 22 мая: наблюдаем за птицами и слушаем гром

А дождь в этот день — к богатому урожаю и хорошему лету

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Источник: CC0/Capri23auto

22 мая православные христиане отмечают день святителя Николая Чудотворца, а в народе эта дата получила название Никола Вешний. Наши предки верили, что в этот день происходят чудеса. Также считается, что со дня святого Николая погода становится окончательно теплой.

Если 22 мая цветы одуванчиков закрыты в дневное время — скоро будет дождь. Стаи скворцов перелетают с одного места на другое — к перемене погоды.

Воробьи вьют гнезда — к теплой и ясной погоде. Также хорошую погоду на ближайшие дни предвещает внезапный и раскатистый гром.

Дождь 22 мая считался хорошей приметой. Он сулил богатый урожай и счастье на весь год, а также теплое, но не засушливое лето.

А вот если дождь пошел на следующий день после Николы, то лето будет холодным.

Екатерина Гура

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