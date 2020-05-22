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14:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Одному из древнейших растений на планете грозит гибель

Глобальное потепление делает места его произрастания непригодными для жизни.

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Реликтовое растение вельвичия может навсегда исчезнуть уже в ближайшие десятилетия из-за изменения климата, заявляют итальянские ученые в исследовании, опубликованном в bioRxiv.

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Вельвичия растет только на юго-западе Анголы и в Намибии в пределах исключительно сухой и каменистой пустыни Намиб. Это невероятная долгожительница: возраст некоторых экземпляров этого растения, определенный радиоуглеродным методом, составляет около двух тысяч лет.

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Исследователи наблюдали за 1330 растениями в 12 разных локациях возле реки Кунене. Используя климатические данные, ученые оценили, насколько ухудшилось качество обитания для этих растений. Этот показатель для большинства растений составил 69,5%.

Ученые советуют внести растение в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) со статусом «находится под угрозой исчезновения».

Анна Лысенко

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