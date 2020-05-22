Одному из древнейших растений на планете грозит гибель
Глобальное потепление делает места его произрастания непригодными для жизни.
Глобальное потепление делает места его произрастания непригодными для жизни.
Реликтовое растение вельвичия может навсегда исчезнуть уже в ближайшие десятилетия
Вельвичия растет только на
Исследователи наблюдали за 1330 растениями в 12 разных локациях возле реки Кунене. Используя климатические данные, ученые оценили, насколько ухудшилось качество обитания для этих растений. Этот показатель для большинства растений составил 69,5%.
Ученые советуют внести растение в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) со статусом «находится под угрозой исчезновения».
Анна Лысенко