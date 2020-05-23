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11:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

В США прошла «инопланетная» гроза (видео)

Устрашающее зрелище.

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Охотники за штормами сняли на видео невероятную грозу в Канзасе. В ролике суперъячейка напоминает огромный космический корабль, позади которого то и дело бьют молнии.

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Суперъячейка — это разновидность грозового облака с восходящим воздушным потоком. Из всех видов гроз суперъячейки появляются реже всего. Они могут иметь фронт размахом до 32 километров.

Суперъячейки при подходящих условиях могут возникнуть в любой точке земного шара, но больше всего они «облюбовали» область Великих равнин США — район, известный как Аллея торнадо.

Анна Лысенко

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