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12:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые: часть магнитного поля Земли ослабла

В будущем это может сказаться на работе спутников.

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Источник: Reuters

Часть магнитного поля Земли становится слабее из-за активно развивающейся аномалии, утверждают ученые.

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Речь идет о Южно-атлантической аномалии, которая находится у берегов Бразилии и Южной Африки, сообщает Newsweek.

В областях магнитных аномалий величина или направление вектора магнитного поля существенно отличается от значений в соседних областях. Известно, что за последние 50 лет Южно-атлантическая аномалия выросла. Она смещается на запад со скоростью примерно 19 км в час.

Новые данные, полученные спутниками, показывают, что за последние 5 лет Южно-атлантическая аномалия, возможно, раскололась на два участка, сообщает Европейское космическое агентство. При этом интенсивность одного из участков ослабела до минимальных уровней.

Как известно, магнитосфера не подпускает к земле потоки вредного космического излучения. Когда магнитное поле планеты ослабевает, ее поверхности достигает большее количество космических частиц.

Изменения магнитного поля также влияют на точность навигационных систем, работу спутников, беспроводной связи и электросетей.

По словам ученых, важно понять процессы, которые происходят в ядре Земли и вызывают рост аномалии. Она не угрожает людям, так как магнитное поле планеты все равно достаточно мощное. Но в будущем аномалия может сказаться на работе спутников, которые будут получать большую дозу космической радиации. Дополнительная защита может понадобиться и Международной космической станции.

Анна Лысенко

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