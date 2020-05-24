Ученые: часть магнитного поля Земли ослабла
В будущем это может сказаться на работе спутников.
В будущем это может сказаться на работе спутников.
Часть магнитного поля Земли становится слабее
Речь идет о
В областях магнитных аномалий величина или направление вектора магнитного поля существенно отличается от значений в соседних областях. Известно, что за последние 50 лет
Новые данные, полученные спутниками, показывают, что за последние 5 лет
Изменения магнитного поля также влияют на точность навигационных систем, работу спутников, беспроводной связи и электросетей.
По словам ученых, важно понять процессы, которые происходят в ядре Земли и вызывают рост аномалии. Она не угрожает людям, так как магнитное поле планеты все равно достаточно мощное. Но в будущем аномалия может сказаться на работе спутников, которые будут получать большую дозу космической радиации. Дополнительная защита может понадобиться и Международной космической станции.
Анна Лысенко