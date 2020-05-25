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04:46 (мск), источник: РИА Новости

Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В середине следующей недели температура на европейской части России повысится до значений, характерных для конца мая, а температура на азиатской части понизится до средних многолетних значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: РИА Новости

«На европейской территории России, в центре в понедельник-вторник температуры от 15 до 18 градусов, со вторника уже и ночи потеплеют градусов на пять. Это уже майская погода, это уже не вызывает удивление. Давление будет повышаться, поэтому осадков практически не будет. Среду надо будет еще перетерпеть (похолодает до 15 градусов и будет дождливо — ред.), в четверг температура будет уже 18−20, а в выходные 20−22. Тепло сохранится до конца недели», — сообщил синоптик.

На юге России, уточнил Вильфанл, дневная температура вырастет сразу на 7−8 градусов, дневные температуры будут около 25−28 градусов.

В Сибири дневная температура с текущих 23−30 градусов к среде снизится до 18−20.

«Это будет соответствовать нормальному температурному фону для всего региона. Антициклон, который там правил бал, уходит, давление понижается. Как на Азиатской части, так и на Европейской будет выравниваться погода, становится нормальной для этого периода», — заключил научный руководитель Гидрометцентра.

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