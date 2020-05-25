Россияне 27 мая смогут увидеть комету Лебедь
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Россияне смогут увидеть комету Лебедь, которая недавно подлетела к Солнечной системе и 27 мая приблизится на максимально близкое расстояние к Солнцу, сообщает
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Россияне смогут увидеть комету Лебедь, которая недавно подлетела к Солнечной системе и 27 мая приблизится на максимально близкое расстояние к Солнцу, сообщает
«Красивая хвостатая комета C/2020 F8 (SWAN) пролетает мимо Земли на расстоянии 83,3 млн км. 27 мая она приблизится к Солнцу на расстояние 64,3 миллиона километров. В средних широтах ее уже можно увидеть ранним утром на северо-востоке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что комета, открытая австралийским
Причем в момент открытия комета была не такой красочной, как сейчас. По мере приближения к Солнцу росла ее яркость и появлялся «достаточно большой и красивый хвост».
Сейчас комету можно разглядеть в течение всей ночи. С наступлением сумерек лучше смотреть на
«С середины мая по конец июня комета C/2020 F8 (SWAN) будет видна в течение всей ночи в северной части неба невысоко над горизонтом. С конца июня комета видна по утрам незадолго до восхода Солнца на