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13:22 (мск), источник: РИА Новости

Россияне 27 мая смогут увидеть комету Лебедь

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Россияне смогут увидеть комету Лебедь, которая недавно подлетела к Солнечной системе и 27 мая приблизится на максимально близкое расстояние к Солнцу, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Источник: NASA

«Красивая хвостатая комета C/2020 F8 (SWAN) пролетает мимо Земли на расстоянии 83,3 млн км. 27 мая она приблизится к Солнцу на расстояние 64,3 миллиона километров. В средних широтах ее уже можно увидеть ранним утром на северо-востоке», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что комета, открытая австралийским астрономом-любителем Майклом Маттиаццо всего пару месяцев назад, сейчас видна невооруженным глазом. В планетарии назвали ее «главной кометой весны».

Причем в момент открытия комета была не такой красочной, как сейчас. По мере приближения к Солнцу росла ее яркость и появлялся «достаточно большой и красивый хвост».

Сейчас комету можно разглядеть в течение всей ночи. С наступлением сумерек лучше смотреть на северо-северо-запад. По расчетам астрономов, яркости кометы Лебедь должно хватить для того, чтобы заметить её невооруженным глазом, помешать может только погода и светлый фон сумеречного неба.

«С середины мая по конец июня комета C/2020 F8 (SWAN) будет видна в течение всей ночи в северной части неба невысоко над горизонтом. С конца июня комета видна по утрам незадолго до восхода Солнца на северо-востоке. Перемещаться в период видимости в небольшие приборы комета будет по созвездиям Кита, Рыб, Овна, Треугольника, Персея, Возничего, Близнецов и Единорога», — отметили в планетарии.

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