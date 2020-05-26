В Росгидромете озвучили вероятность ураганов и смерчей в России летом
Специалист считает, что данные прогнозы — лишь предположение.
Специалист считает, что данные прогнозы — лишь предположение.
Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков озвучил Москве 24 вероятность смерчей и ураганов на территории России летом. Эксперт отметил, что данный прогноз — это лишь предположение, основанное больше на статистике, нежели на точных данных.
Такой прогноз мало что дает, потому что в нем нет конкретных цифр. Прогноз, который выпускает Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС, сделан по статистике. Берут статистику за много лет и предполагают, что, возможно, будут такие явления.
Он уточнил, что вероятность долгосрочного прогноза составляет 75−80%.
Цыганков объяснил, что подобные прогнозы создаются для подразделений МЧС в регионах, чтобы на местах сотрудники служб были готовы к вероятным аномальным погодным условиям и могли оперативно действовать в зависимости от ситуации.
Ранее сотрудники Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС заявили, что в средней полосе России и в Сибири этим летом может стать больше ураганов и смерчей.
Специалисты прогнозируют возникновение и других опасных конвективных явлений. Объясняется это нынешней метеорологической обстановкой и глобальным изменением климата.
По словам ученых, на достоверность прогноза указывает прошедший 13 мая в Чите ураган. Ветер тогда повредил кровлю более 20 зданий, включая школы, детсады и роддом, а также 20 жилых домов.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидается в июне в Московском регионе. По мнению эксперта, первый месяц лета принесет комфортную температуру, немного превышающую норму.
«Среднемесячная температура будет в пределах нормы и чуть выше. Для Москвы и Подмосковья ночная норма — это 11,5 градуса, дневная — 21,7 градуса. Повышение прогнозируется на 1−2 градуса. Соответственно, ночные температуры будут колебаться от 9 до 15 градусов, а дневные — от 19 до 24, от 20 до 25», — заявил Тишковец.