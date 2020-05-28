Россию ждет резкое похолодание
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В первый летний день температура в Европейской России резко снизится на
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В первый летний день температура в Европейской России резко снизится на
«Изменчивость погоды впечатляет. До конца недели будет 20−23 градуса в центре Европейской России, но прямо с 1 июня опять понижение температуры. Оно связано с тем, что на среднем уровне тропосферы по прогнозу располагается гребень высокого давления, по восточной периферии этого гребня будет опускаться на Европейскую Россию очень холодный воздух из Арктики», — сказал синоптик.
Кроме того, резко понизится температура в ближайшие дни в Красноярском крае и в Иркутской области. Она будет на
«Резкая смена температуры произойдет в Якутии. Вчера еще было 25−26 градусов, но вторжение холодных масс приведет к снижению температуры на 10−15 градусов», — уточнил Вильфанд.
По прогнозам синоптика, тепло останется только на Урале.