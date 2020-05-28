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00:35 (мск), источник: РИА Новости

Россию ждет резкое похолодание

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В первый летний день температура в Европейской России резко снизится на восемь-девять градусов, на пару дней раньше такие же рекордные похолодания придут в Сибирь, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«Изменчивость погоды впечатляет. До конца недели будет 20−23 градуса в центре Европейской России, но прямо с 1 июня опять понижение температуры. Оно связано с тем, что на среднем уровне тропосферы по прогнозу располагается гребень высокого давления, по восточной периферии этого гребня будет опускаться на Европейскую Россию очень холодный воздух из Арктики», — сказал синоптик.

По его словам, заморозков не ожидается, однако температура упадет до 12−15 градусов. Такая погода, уточнил Вильфанд, продержится несколько дней.

Кроме того, резко понизится температура в ближайшие дни в Красноярском крае и в Иркутской области. Она будет на четыре-шесть градусов ниже нормы, а в Новосибирской, Омской областях — на два градуса ниже нормы.

«Резкая смена температуры произойдет в Якутии. Вчера еще было 25−26 градусов, но вторжение холодных масс приведет к снижению температуры на 10−15 градусов», — уточнил Вильфанд.

По прогнозам синоптика, тепло останется только на Урале.

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