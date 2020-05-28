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13:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 28 мая: определяем погоду на лето

Красный восход — к засухе.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: @ethanrobertson

Православные христиане 28 мая вспоминают святого Пахомия. В народе его называли Пахом Теплый, так как в это время уже устанавливалась по-летнему жаркая погода.

Солнечный и теплый день 28 мая говорит о хорошей погоде в ближайшие дни и летом. А если на восходе солнце окрашено в красный цвет, то лето будет засушливым и пожароопасным. Жаркую погоду на летние месяцы также обещают летающие в воздухе паутинки.

Если во время дождя ветер дует с восточной стороны, то непогода скоро закончится.

Екатерина Гура

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