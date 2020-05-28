Народные приметы на 28 мая: определяем погоду на лето
Красный восход — к засухе.
Красный восход — к засухе.
Православные христиане 28 мая вспоминают святого Пахомия. В народе его называли Пахом Теплый, так как в это время уже устанавливалась
Солнечный и теплый день 28 мая говорит о хорошей погоде в ближайшие дни и летом. А если на восходе солнце окрашено в красный цвет, то лето будет засушливым и пожароопасным. Жаркую погоду на летние месяцы также обещают летающие в воздухе паутинки.
Если во время дождя ветер дует с восточной стороны, то непогода скоро закончится.
Екатерина Гура