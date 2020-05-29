Народные приметы на 29 мая: наблюдаем за ласточками
Погоду также помогут определить облака и кувшинки.
Погоду также помогут определить облака и кувшинки.
В православной церкви 29 мая почитают память святого Федора. В народе его прозвали Житником, так как в этот день было принято сеять жито, чтобы в дальнейшем собрать хороший урожай.
Что касается погоды, то ее определяли по разным народным приметам. Например, если кучевые облака быстро движутся по небу — ближайшие дни будут жаркими и солнечными. Большая красная луна — к сильному ветру.
Если к 29 мая зацвела рябина, то холодов больше не будет. Днем идет дождь и слышно кваканье лягушек в водоемах — ближайшие дни будут теплыми и солнечными. Если на озере появились кувшинки, то все лето будет хорошая и солнечная погода.
Ласточки в этот день садятся на гнезда — июнь будет жарким, если же птицы продолжают летать в воздухе — первый месяц лета будет дождливым.
Екатерина Гура