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12:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 29 мая: наблюдаем за ласточками

Погоду также помогут определить облака и кувшинки.

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Источник: @peter2004

В православной церкви 29 мая почитают память святого Федора. В народе его прозвали Житником, так как в этот день было принято сеять жито, чтобы в дальнейшем собрать хороший урожай.

Что касается погоды, то ее определяли по разным народным приметам. Например, если кучевые облака быстро движутся по небу — ближайшие дни будут жаркими и солнечными. Большая красная луна — к сильному ветру.

Если к 29 мая зацвела рябина, то холодов больше не будет. Днем идет дождь и слышно кваканье лягушек в водоемах — ближайшие дни будут теплыми и солнечными. Если на озере появились кувшинки, то все лето будет хорошая и солнечная погода.

Ласточки в этот день садятся на гнезда — июнь будет жарким, если же птицы продолжают летать в воздухе — первый месяц лета будет дождливым.

Екатерина Гура

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