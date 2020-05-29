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13:27 (мск), источник: Московский комсомолец

В июне землян ожидают затмения Солнца, Луны и Венеры

Пресс-служба Московского планетария сообщила, что в июне любителей астрономии ожидает множество событий, включая лунное и солнечное затмения, а также покрытие Венеры Луной. 21 июня наступит астрономическое лето.

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Источник: colibri5/СС0

Полутеневое затмение Луны будет наблюдаться 5 июня — жители европейской части России, а также юго-запада Сибири, смогут увидеть, как в полутень погрузится южный край диска естественного спутника Земли. Затмение начнется 5 июня в 20:46 по московскому времени и закончится в 00:03 6 июня.

Покрытие Венеры 19 июня будет видно практически на всей территории России. В Москве Луна начнет закрывать Венеру в 11:42 и полностью закроет ее в 11:47, а в 12:22 Венера начнет выходить из-за лунного диска.

21 июня произойдет кольцеобразное затмение Солнца — Луна будет находиться настолько далеко от Земли, что закроет солнечный диск не полностью, хотя и пройдет прямо по нему. Увидеть его максимальную фазу можно будет в некоторых странах Африке и Азии, россияне же смогут наблюдать частные фазы затмения (от 0,1 до 0,4 в зависимости от региона).

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