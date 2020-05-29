В июне землян ожидают затмения Солнца, Луны и Венеры

Полутеневое затмение Луны будет наблюдаться 5 июня — жители европейской части России, а также
Покрытие Венеры 19 июня будет видно практически на всей территории России. В Москве Луна начнет закрывать Венеру в 11:42 и полностью закроет ее в 11:47, а в 12:22 Венера начнет выходить
21 июня произойдет кольцеобразное затмение Солнца — Луна будет находиться настолько далеко от Земли, что закроет солнечный диск не полностью, хотя и пройдет прямо по нему. Увидеть его максимальную фазу можно будет в некоторых странах Африке и Азии, россияне же смогут наблюдать частные фазы затмения (от 0,1 до 0,4 в зависимости от региона).