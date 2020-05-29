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19:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Аргентинский город засыпало снегом (фото)

Зима здесь началась досрочно.

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В аргентинском городе Эскель, расположенном в предгорьях Анд, внезапно наступила зима. Всего пару дней назад местные жители гуляли в футболках, а сейчас на многочисленных фото в соцсетях можно увидеть снегопад и сугробы.

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Максимальная температура днем составляет около 6 градусов, а ночью — 5 градусов ниже нуля. Накануне здесь также прошел сильный снегопад, в результате чего оказалась заблокирована трасса между Эскелем и Тревелином, которую пришлось расчищать спецтехнике.

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Зима в этом районе наступает в середине июня, а потому местные жители оказались не готовы к такому раннему снегу, но с удовольствием делились зимними фото в соцсетях.

Екатерина Гура

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