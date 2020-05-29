Аргентинский город засыпало снегом (фото)
Зима здесь началась досрочно.
Зима здесь началась досрочно.
В аргентинском городе Эскель, расположенном в предгорьях Анд, внезапно наступила зима. Всего пару дней назад местные жители гуляли в футболках, а сейчас на многочисленных фото в соцсетях можно увидеть снегопад и сугробы.
Максимальная температура днем составляет около 6 градусов, а ночью — 5 градусов ниже нуля. Накануне здесь также прошел сильный снегопад, в результате чего оказалась заблокирована трасса между Эскелем и Тревелином, которую пришлось расчищать спецтехнике.
Зима в этом районе наступает в середине июня, а потому местные жители оказались не готовы к такому раннему снегу, но с удовольствием делились зимними фото в соцсетях.
Екатерина Гура