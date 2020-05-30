«Хаббл» показал космическое «латте»
Красивую галактику впервые рассмотрели подробно.
Красивую галактику впервые рассмотрели подробно.
В созвездии Большой Медведицы находится спиральная галактика с перемычкой NGC 3895, открытая Уильямом Гершелем еще в 1790 году.
Теперь, когда космический телескоп «Хаббл» получил детальные снимки этой далекой красавицы, она напомнила астрономам пышную молочную пенку в кружке с латте, пишут в NASA.
Высота орбиты «Хаббла» — около 569 км. Он вращается с орбитальной скоростью 7500 метров в секунду. Поскольку наблюдения телескопа не искажает земная атмосфера, его разрешающая способность в 7—10 раз больше, чем у аналогичного телескопа, расположенного на Земле. Это позволяет «Хабблу» получать четкие снимки таких удаленных объектов, как NGC 3895.
Анна Лысенко