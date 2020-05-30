Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Рог изобилияИз-за коронавируса страны начали раздавать людям деньги просто так. Как это спасет мировую экономику
Фоторепортажи
14От войны до войны
10Бремя чудес: как изменился мир после карантина
15:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Хаббл» показал космическое «латте»

Красивую галактику впервые рассмотрели подробно.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: NASA
Читайте также
Над Турцией взорвался крупный метеорит (видео)

В созвездии Большой Медведицы находится спиральная галактика с перемычкой NGC 3895, открытая Уильямом Гершелем еще в 1790 году.

Теперь, когда космический телескоп «Хаббл» получил детальные снимки этой далекой красавицы, она напомнила астрономам пышную молочную пенку в кружке с латте, пишут в NASA.

Высота орбиты «Хаббла» — около 569 км. Он вращается с орбитальной скоростью 7500 метров в секунду. Поскольку наблюдения телескопа не искажает земная атмосфера, его разрешающая способность в 7—10 раз больше, чем у аналогичного телескопа, расположенного на Земле. Это позволяет «Хабблу» получать четкие снимки таких удаленных объектов, как NGC 3895.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Gnezdo.ru
Как скромные арабки ходят дома при муже: фото
Переболевших COVID-19 людей выдает одна деталь
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Не стерпела: Утяшева рассказала о причинах развода
Hi-Tech
Зачем в аэропорту просят включить телефон А также ноутбук или фотокамеру
Горячие темы на Авто
Пятница философское 221
Переезд в Москву из Алматы 161
Калаул! Срывают выход граждан из самоизоляции на рабочие места!!!! 131
Это просто пипец какой то! 111
Кино
Сальма Хайек: «Мне говорили, что я никогда не стану кинодивой» В российский онлайн-прокат вышел фильм «Неизбранные дороги», одну из главных ролей в котором сыграла Сальма Хайек. Актриса рассказала о женских судьбах в Голливуде, о своих первых шагах в кино и о том, как она стала супергероиней в 53 года
Новости партнеров
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Что церковь сделала с батюшкой, который венчал Собчак и Богомолова
Переевшая на карантине Семенович стала антирекламой самой себя
Мясников рассказал о поддельной статистике в России по коронавирусу
Gnezdo.ru
Бабкина не может оправиться от горя: трагедия
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Порвавший с женой Эмин раскрыл причину
Куда ушла красота: Сашу спустя годы уже не узнать
Леди
50 самых красивых фото о самоизоляции Яркие снимки и вдохновляющие истории.
Новости партнеров
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Впервые за 25 лет пришла на встречу выпускников. Жалею до сих пор
На старых фото Семенович заметили одну странность
В России есть город, который обошел стороной коронавирус
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»