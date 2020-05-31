Народные приметы на 31 мая: узнаем погоду на июль
В последний день весны можно предсказать погоду не только на ближайшее время, но и все лето.
В последний день весны можно предсказать погоду не только на ближайшее время, но и все лето.
Если на небе играют зарницы, погода скоро изменится. Красное солнце — к ветру.
Солнце окутала дымка — скоро начнутся дожди, а если оно прячется в облака — на следующий день разыграется непогода. Стук дятла разносится на большое расстояние — к осадкам. Вороны начали громко каркать — к дождю. В небе кружится стая птиц — погода будет хорошей.
Обильная роса 31 мая предвещает очень жаркий июль, а гроза — дождливый.
На дубе лист расправился, а на ясене еще нет — лето выдастся очень сухим. С дуба осыпаются здоровые листья — год будет голодным и неурожайным.