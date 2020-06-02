Народные приметы на 2 июня: наблюдаем за осадками
Сегодня можно узнать погоду на ближайшие дни и все лето.
Сегодня можно узнать погоду на ближайшие дни и все лето.
Православные христиане 2 июня вспоминают мучеников Фалалея, Александра и Астерия. В народном календаре этот день получил название
По различным народным приметам наши предки определяли погоду на ближайшие дни и все лето.
Например, если 2 июня летает много пчел, то скоро пойдет дождь. А если вечером на траве много росы, то на следующий день будет солнечно. Существует и примета, которая помогает узнать погоду на все лето. Считается, что если 2 июня идет дождь, то все лето будет жарким и солнечным.
Екатерина Гура