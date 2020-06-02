Венгерский фотограф снял живописную двойную радугу (фото)
Яркое и необычное явление.
Яркое и необычное явление.
Фотограф Калмар Криш в начале июня сфотографировал яркую двойную радугу неподалеку от города Тисафюред в центральной Венгрии.
Двойная радуга — достаточно редкое природное явление. Примечательно, что внутренняя радуга забирает большую часть света, потому является более яркой, а небо между двумя радугами всегда более темное, чем в других местах.
Кстати, двойную радугу в конце мая наблюдали и жители Варшавы.
Екатерина Гура