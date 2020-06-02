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19:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Венгерский фотограф снял живописную двойную радугу (фото)

Яркое и необычное явление.

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Фотограф Калмар Криш в начале июня сфотографировал яркую двойную радугу неподалеку от города Тисафюред в центральной Венгрии.

Двойная радуга — достаточно редкое природное явление. Примечательно, что внутренняя радуга забирает большую часть света, потому является более яркой, а небо между двумя радугами всегда более темное, чем в других местах.

Кстати, двойную радугу в конце мая наблюдали и жители Варшавы.

Екатерина Гура

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