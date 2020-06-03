Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 3 июняЧумной бунт, "Группа крови", Всемирный день велосипеда и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12На линии фронта: будни московских врачей
16Беспорядки в США
10:52 (мск), источник: РИА Новости

Названо место с самым чистым воздухом на Земле

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Исследователи из Университета штата Колорадо (США) и их австралийские коллеги определили регион с самым чистым воздухом на планете. Работа ученых опубликована в журнале Proceedings of the Natural Academy of Sciences (PNAS).

Источник: РИА Новости

Из-за деятельности человека на Земле практически не осталось мест с «первозданной» окружающей средой.

Новость
Гигантскую озоновую дыру над Арктикой назвали редкой аномалией

Ученые предположили, что самый чистый воздух можно обнаружить над так называемым Южным океаном — совокупностью вод Тихого, Атлантического и Индийского океанов, омывающих Антарктиду. Эти места, как считают авторы исследования, почти не испытали на себе влияния аэрозольных загрязнений и пыли с континентов.

Судно со специалистами проделало путь от Тасмании до ледников Антарктиды. По пути исследователи брали пробы воздуха. Ученых интересовали бактерии, по которым они могли определить свойства нижней атмосферы.

Секвенирование ДНК показало, что бактерии попадали в окружающую среду непосредственно из океана, что подтвердило их изначальную гипотезу.

«По всей видимости, Антарктида изолирована от распространения бактерий с южных континентов. Это говорит о том, что Южный океан — один из немногих регионов, на которых антропогенная деятельность почти не повлияла», — отметил один из авторов исследования Томас Хилл.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 'Удивили всех': во что Украина превратила свою боевую авиацию
В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек
Здоровье
Как карантинный образ жизни влияет на вашу печень И как ее защитить.
Hi-Tech
Раскрыт секрет свитков Мертвого моря Возможно, они были созданы в совсем других местах
Горячие темы на Авто
Кто куда? Зачем? Почем? 333
Ночная тема... 164
Чисто поржать))) 152
Как насчёт нового-РАЗДЕЛА ? 131
Кино
Названа новая ведущая «Дома 2» На телестройку придет известный блогер
Новости партнеров
Перенесший коронавирус Песков изменился до неузнаваемости. Видео
Россиян предупредили о масштабной катастрофе хуже, чем COVID-19
В Сеть попало фото медсестры в купальнике без защитного костюма
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Дети
Дмитрий Певцов опубликовал редкий семейный снимок с сыном В сети обсуждают 12-летнего Елисея
Леди
Решетова дала повод слухам о свадьбе с Тимати Пара вместе с 2015 года.
Новости партнеров
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»