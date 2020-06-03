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11:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Земляничная» Луна откроет цепочку затмений

Этим летом их ожидается несколько.

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5 июня жители России смогут увидеть Земляничную Луну — так называют полнолуние первого летнего месяца. Оно наступит в 22:13 по Москве.

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Земляничная Луна в 2016 году. Коллаж астрофотографа Гранта Джонсона

Земляничное полнолуние в европейской части страны и на юго-западе Сибири будут наблюдать одновременно с полутеневым затмением — Луна войдет в полутень Земли. Она будет ярче, чем обычно, но часть диска будет затемнена.

Полнолуние 5 июня начинает цепочку трех затмений Луны. Следующие ожидаются 5 июля и 3 августа. Кроме того, 19 июня произойдет затмение Луной Венеры, а 21 июня — кольцеобразное затмение Солнца.

Анна Лысенко

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