«Земляничная» Луна откроет цепочку затмений
Этим летом их ожидается несколько.
Этим летом их ожидается несколько.
5 июня жители России смогут увидеть Земляничную Луну — так называют полнолуние первого летнего месяца. Оно наступит в 22:13 по Москве.
Земляничное полнолуние в европейской части страны и на
Полнолуние 5 июня начинает цепочку трех затмений Луны. Следующие ожидаются 5 июля и 3 августа. Кроме того, 19 июня произойдет затмение Луной Венеры, а 21 июня — кольцеобразное затмение Солнца.
Анна Лысенко