Народные приметы на 3 июня: определяем, стоит ли ждать дождя
На осадки в ближайшие дни указывают сразу несколько природных явлений.
На осадки в ближайшие дни указывают сразу несколько природных явлений.
3 июня православная церковь вспоминает святых Константина и Елену. В народе Елену называли Аленой, а поскольку это имя было созвучно со словом лен, то в этот день было принято его сеять.
По природным явлениям наши предки могли предсказать погоду на ближайшие дни. Если 3 июня идет дождь, то ненастная погода сохранится на несколько дней. На ухудшение погоды и осадки также указывают утренняя духота и отсутствие звезд в ночном небе.
Если днем слышен громкий гром, то дождь будет сильный, а если гром раскатистый, но глухой — больших осадков не предвидится. Также в этот день можно прислушаться к кузнечикам. Если вечером они громко и активно стрекочут, то ближайшие дни будут теплыми и солнечными.
Екатерина Гура