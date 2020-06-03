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11:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 3 июня: определяем, стоит ли ждать дождя

На осадки в ближайшие дни указывают сразу несколько природных явлений.

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Источник: Reuters

3 июня православная церковь вспоминает святых Константина и Елену. В народе Елену называли Аленой, а поскольку это имя было созвучно со словом лен, то в этот день было принято его сеять.

По природным явлениям наши предки могли предсказать погоду на ближайшие дни. Если 3 июня идет дождь, то ненастная погода сохранится на несколько дней. На ухудшение погоды и осадки также указывают утренняя духота и отсутствие звезд в ночном небе.

Если днем слышен громкий гром, то дождь будет сильный, а если гром раскатистый, но глухой — больших осадков не предвидится. Также в этот день можно прислушаться к кузнечикам. Если вечером они громко и активно стрекочут, то ближайшие дни будут теплыми и солнечными.

Екатерина Гура

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