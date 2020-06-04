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13:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 4 июня: слушаем соловья

Ночное птичье пение — к жаркой и солнечной погоде.

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Источник: @dakotaroosphotography

Православные христиане 4 июня вспоминают святого мученика Василиска. В народе имя святого связывали с цветами васильками и называли дату «Васильковым днем». Запрещалось в этот день что-либо сеять, считалось, что вместо урожая могли вырасти одни голубые цветы.

Существовали в народе и различные приметы, которые помогали определить погоду на ближайшие дни и даже будущую зиму.

Например, если 4 июня погода стоит жаркая, то зима будет морозная и ясная, а если идет дождь — снежная и теплая. Днем дует северный ветер — ближайшие дни будут без осадков. Солнечную и теплую погоду также предсказывают громко квакающие лягушки и ночные песни соловья.

Екатерина Гура

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