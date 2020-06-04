Народные приметы на 4 июня: слушаем соловья
Ночное птичье пение — к жаркой и солнечной погоде.
Ночное птичье пение — к жаркой и солнечной погоде.
Православные христиане 4 июня вспоминают святого мученика Василиска. В народе имя святого связывали с цветами васильками и называли дату «Васильковым днем». Запрещалось в этот день
Существовали в народе и различные приметы, которые помогали определить погоду на ближайшие дни и даже будущую зиму.
Например, если 4 июня погода стоит жаркая, то зима будет морозная и ясная, а если идет дождь — снежная и теплая. Днем дует северный ветер — ближайшие дни будут без осадков. Солнечную и теплую погоду также предсказывают громко квакающие лягушки и ночные песни соловья.
Екатерина Гура