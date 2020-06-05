Ветер разорвал самый большой в мире флаг США (видео)
На регион обрушились сильные грозы.
На регион обрушились сильные грозы.
Штормовой ветер разорвал пополам самый большой в мире флаг США, сообщает телеканал Fox 6.
Флаг в городе Шебойган, штат Висконсин — американская достопримечательность, появившаяся в 2005 году. Размер полотнища составляет 43 на 21 метр, а высота флагштока — 120 метров. Он на 27 метров выше статуи Свободы.
Всю последнюю неделю в регионе бушуют сильные грозы. Во время одной из них был зарегистрирован порыв ветра скоростью 106 км в час. Вероятно, он и стал причиной того, что флаг разорвался пополам.
Компания Acuity Insurance, на территории которой установлен флаг, уже заменила полотнище.
Анна Лысенко