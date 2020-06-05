Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Кадры боя спецназа ФСБ с бандитами В населенном пункте на время спецоперации ввели режим КТО. На предложение сдаться бандиты открыли огонь
Фоторепортажи
20Детский труд
11«Последний звонок — 2020» в формате онлайн
10:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ветер разорвал самый большой в мире флаг США (видео)

На регион обрушились сильные грозы.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Штормовой ветер разорвал пополам самый большой в мире флаг США, сообщает телеканал Fox 6.

Флаг в городе Шебойган, штат Висконсин — американская достопримечательность, появившаяся в 2005 году. Размер полотнища составляет 43 на 21 метр, а высота флагштока — 120 метров. Он на 27 метров выше статуи Свободы.

Всю последнюю неделю в регионе бушуют сильные грозы. Во время одной из них был зарегистрирован порыв ветра скоростью 106 км в час. Вероятно, он и стал причиной того, что флаг разорвался пополам.

Компания Acuity Insurance, на территории которой установлен флаг, уже заменила полотнище.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
10 невероятных медицинских случаев, произошедших на самом деле Трудно поверить, что такое бывает, однако же — ни одна из этих историй не выдумана.
Hi-Tech
Зачем вас просят засорить «личку» в социальных сетях Что это дает?
Горячие темы на Авто
Русская мафия держит оборону в Америке! 259
Не верю в статистику по коронавирусу 200
Как насчёт нового-РАЗДЕЛА ? 156
реклама. 79
Кино
Солист «Иванушек International» раскрыл тайны в шоу Кудрявцевой Кирилл Андреев стал гостем программы «Секрет на миллион»
Новости партнеров
Состояние Булановой ухудшилось
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Расскажи, что ты думаешь о внесении изменений в Конституцию РФ
Дети
Дочь Глаголевой впервые показала фигуру после родов Анастасия Шубская в прекрасной форме
Леди
Наталья Рудова восхитила сеть снимком в бикини Звезда похвасталась прекрасной фигурой.
Новости партнеров
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»