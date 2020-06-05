Народные приметы на 5 июня: наблюдаем за насекомыми
Много муравьев — к ясной и теплой погоде.
Много муравьев — к ясной и теплой погоде.
5 июня православные христиане празднуют обретение мощей святителя Леонтия Ростовского. Традиционно в этот день высаживались последние огурцы, а потому святого в народе прозвали «огуречник».
Существует несколько народных примет, которые помогают узнать погоду на ближайшие дни. Так, если утром трава пахнет сильнее обычного — днем будет дождь. Об осадках также говорит утренняя духота. А вот о хорошей погоде можно судить по поведению насекомых. Если пчелы кружат возле цветущей рябины, а вокруг муравейника много муравьев, то ближайшие дни будут теплыми и солнечными.
Кстати, если 5 июня обильно цветет боярышник, то предстоящая зима будет морозной.
Екатерина Гура