Народные приметы на 6 июня: начинается настоящее лето
На Руси считалось, что 6 июня зацветает шиповник и начинается настоящее лето. В народе следили за приметами, чтобы узнать, каким будет урожай и погода на ближайшие дни.
На Руси считалось, что 6 июня зацветает шиповник и начинается настоящее лето. В народе следили за приметами, чтобы узнать, каким будет урожай и погода на ближайшие дни.
Ясное солнце — лето будет урожайным, на небе много птиц — к хорошей погоде, птицы летают низко — будут сильные дожди. Лягушки вечером громко квакают — будет тепло и сухо. Трава сильнее обычного пахнет — к дождю.
Много комаров — в июле будет засуха. Считалось, что если в это время идет дождь, то будет много грибов.