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10:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 6 июня: начинается настоящее лето

На Руси считалось, что 6 июня зацветает шиповник и начинается настоящее лето. В народе следили за приметами, чтобы узнать, каким будет урожай и погода на ближайшие дни.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Reuters

Ясное солнце — лето будет урожайным, на небе много птиц — к хорошей погоде, птицы летают низко — будут сильные дожди. Лягушки вечером громко квакают — будет тепло и сухо. Трава сильнее обычного пахнет — к дождю.

Много комаров — в июле будет засуха. Считалось, что если в это время идет дождь, то будет много грибов.

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