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14:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Рядом с Землей пролетит потенциально опасный астероид

Он приблизится к Земле на 5,09 млн километров.

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6 июня рядом с нашей планетой пролетит потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), сообщают в NASA.

Точные его размеры неизвестны. Минимальный размер астероида может составить 250 метров, тогда как максимальный — 570 метров.

В «Роскосмосе» отметили, что 2002 NN4 приблизится к Земле на 5,09 млн километров, в связи с чем вероятность его столкновения с Землей минимальна.

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Анна Лысенко

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