Рядом с Землей пролетит потенциально опасный астероид
Он приблизится к Земле на 5,09 млн километров.
Он приблизится к Земле на 5,09 млн километров.
6 июня рядом с нашей планетой пролетит потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), сообщают в NASA.
Точные его размеры неизвестны. Минимальный размер астероида может составить 250 метров, тогда как максимальный — 570 метров.
В «Роскосмосе» отметили, что 2002 NN4 приблизится к Земле на 5,09 млн километров, в связи с чем вероятность его столкновения с Землей минимальна.
Анна Лысенко