В Сети поделились лучшими фото затмения «земляничной» Луны
Красивое зрелище.
Красивое зрелище.
В ночь с 5 на 6 июня во многих регионах Северного полушария наблюдали «земляничную» Луну — так называют полнолуние первого летнего месяца.
Лунный диск не скрылся в тени Земли полностью. Слегка затемненной оказалась лишь нижняя часть ночного светила.
Полнолуние 5 июня начало цепочку трех затмений Луны. Следующие ожидаются 5 июля и 3 августа. Кроме того, 21 июня произойдет кольцеобразное затмение Солнца.
Анна Лысенко