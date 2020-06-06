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15:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Сети поделились лучшими фото затмения «земляничной» Луны

Красивое зрелище.

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В ночь с 5 на 6 июня во многих регионах Северного полушария наблюдали «земляничную» Луну — так называют полнолуние первого летнего месяца.

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Одно из самых ярких полнолуний года совпало с полутеневым затмением Луны, когда она вошла в полутень Земли. Пользователи Сети делятся самыми яркими фотографиями этого события.

Лунный диск не скрылся в тени Земли полностью. Слегка затемненной оказалась лишь нижняя часть ночного светила.

Полнолуние 5 июня начало цепочку трех затмений Луны. Следующие ожидаются 5 июля и 3 августа. Кроме того, 21 июня произойдет кольцеобразное затмение Солнца.

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Анна Лысенко

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