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21:44 (мск), источник: Аргументы и факты

В Гидрометцентре пообещали россиянам частые перепады погоды этим летом

Наиболее капризной, по данным синоптиков, будет погода на Урале.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +30° 62% 757 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters

В Гидрометцентре рассказали, что по всей стране этим летом погода будет переменчивой, а жаркие дни будут сменять холодные и дождливые периоды, пишет РИА Новости. Этому поспособствуют постоянные перемещения воздушных масс с юга на север и обратно.

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Наиболее капризной, по данным синоптиков, будет погода на Урале.

Отмечается, что данная ситуация будет характерна и для других стран. Причина заключается в глобальных климатических изменениях, которые провоцируют ливни, ураганы и грозы. Среднегодовое количество таких погодных явлений за последние 20 лет увеличилось вдвое.

В Гидрометцентре пояснили, что перепады погоды чаще происходят летом, поскольку в верхние слои атмосферы поднимается больше влажных масс.

Во время загрузки произошла ошибка.
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