В Гидрометцентре пообещали россиянам частые перепады погоды этим летом
Наиболее капризной, по данным синоптиков, будет погода на Урале.
Наиболее капризной, по данным синоптиков, будет погода на Урале.
В Гидрометцентре рассказали, что по всей стране этим летом погода будет переменчивой, а жаркие дни будут сменять холодные и дождливые периоды, пишет РИА Новости. Этому поспособствуют постоянные перемещения воздушных масс с юга на север и обратно.
Наиболее капризной, по данным синоптиков, будет погода на Урале.
Отмечается, что данная ситуация будет характерна и для других стран. Причина заключается в глобальных климатических изменениях, которые провоцируют ливни, ураганы и грозы. Среднегодовое количество таких погодных явлений за последние 20 лет увеличилось вдвое.
В Гидрометцентре пояснили, что перепады погоды чаще происходят летом, поскольку в верхние слои атмосферы поднимается больше влажных масс.