Народные приметы на 7 июня: ждем теплого лета
7 июня 2020 года православные отмечают один из главных христианских праздников — Троицу, или Пятидесятницу.
7 июня 2020 года православные отмечают один из главных христианских праздников — Троицу, или Пятидесятницу.
В народе подметили, дождь в этот день — хорошая примета, сулящая теплое лето, урожай хлеба и грибов. Но в некоторых регионах России говорят, что если дождь на Троицу начался, значит, будет лить 40 дней.
Цветет рябина — хлеб уродится, на рябине мало цветов — осень будет долгой, много росы — к обильному урожаю.