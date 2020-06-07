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10:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 7 июня: ждем теплого лета

7 июня 2020 года православные отмечают один из главных христианских праздников — Троицу, или Пятидесятницу.

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Источник: Агентство «Москва»

В народе подметили, дождь в этот день — хорошая примета, сулящая теплое лето, урожай хлеба и грибов. Но в некоторых регионах России говорят, что если дождь на Троицу начался, значит, будет лить 40 дней.

Цветет рябина — хлеб уродится, на рябине мало цветов — осень будет долгой, много росы — к обильному урожаю.

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