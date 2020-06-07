В Канаде сняли последние айсберги сезона (фото)
Невероятным зрелищем почти не удалось полюбоваться
Невероятным зрелищем почти не удалось полюбоваться
В начале июня несколько канадских провинций начали процесс постепенной отмены ограничений, введенных в марте для замедления пандемии COVID-19. Воспользовавшись относительной свободой, канадцы ринулись на остров Ньюфаундленд. Они надеются полюбоваться последними айсбергами сезона.
Территория у побережья Ньюфаундленда и Лабрадора известна под названием аллеи айсбергов. Каждую весну здесь дрейфуют ледяные глыбы из Арктики. Дрейф обычно длится до начала июня.
Анна Лысенко