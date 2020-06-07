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12:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Канаде сняли последние айсберги сезона (фото)

Невероятным зрелищем почти не удалось полюбоваться из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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В начале июня несколько канадских провинций начали процесс постепенной отмены ограничений, введенных в марте для замедления пандемии COVID-19. Воспользовавшись относительной свободой, канадцы ринулись на остров Ньюфаундленд. Они надеются полюбоваться последними айсбергами сезона.

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Территория у побережья Ньюфаундленда и Лабрадора известна под названием аллеи айсбергов. Каждую весну здесь дрейфуют ледяные глыбы из Арктики. Дрейф обычно длится до начала июня.

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Анна Лысенко

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