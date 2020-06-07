Май в Сибири стал рекордно теплым
Глобальная температура в прошлом месяце тоже была выше средней.
Глобальная температура в прошлом месяце тоже была выше средней.
В мае температура воздуха в Сибири на 10 градусов Цельсия превышала норму, заявил Европейский центр прогнозов.
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд приводит похожие данные. «В регионе Западной Сибири в районе Обской губы превышение составляло девять градусов. Конечно, это уникальная ситуация и очень редкое событие. В Салехарде отклонение от нормы около восьми градусов, в достаточно большом регионе, на севере Западной Сибири аномалия была +8 и более. Территория, где отмечалась аномалия +6, пространнее, в нее входит Обская губа,
Аномалии в Сибири начались еще в январе, сообщила в комментарии AFP старший научный сотрудник службы Copernicus Фрейя Вамборг. В мае же температура стала рекордной за период наблюдений с 1981 по 2010 год. Самое значительное потепление наблюдалось в регионе Оби и Енисея, где лед сошел рекордно рано.
Европейский центр прогнозов также сообщает, что глобальная температура в мае 2020 года была на 0,63 градуса выше средней. В глобальном масштабе средняя температура поверхности Земли за 12 прошедших месяцев на 1,3 градуса выше доиндустриального уровня.
В соответствии с Парижским соглашением 2015 года почти 200 стран обязались ограничить повышение средней температуры поверхности Земли до 2 градусов Цельсия.
Анна Лысенко