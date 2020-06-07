Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 7 июняПутешествие Колумба, коронация Людовика XIV, открытие загадочных существ, живущих глубоко под землей, и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12На линии фронта: будни московских врачей
8Умер Михаил Кокшенов
16:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Гигантский торнадо напугал жителей американского города (видео)

Рядом бушует шторм Кристобаль.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

По городу Орландо во Флориде пронесся огромный торнадо, оставив без электроэнергии 2 тысячи домов, сообщает Daily Mail.

Рядом с полуостровом в Мексиканском заливе бушует тропический шторм Кристобаль. Он грозит подтоплениями в устье реки Миссисипи, городе Морган-Сити в Луизиане и округе Уолтон во Флориде.

Ранее стало известно, что шторм Аманда унес десятки жизней в странах Центральной Америки. Число жертв и разрушений все еще растет.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Gnezdo.ru
Как выглядит супруга самого красивого турка в мире
Внук Юрия Гагарина подрос. Глянь, на кого похож
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Помните эту красивую пару? Гляньте на них сейчас
Hi-Tech
Волосам нашли новое необычное применение Поход к парикмахеру может помочь создать пару «умных» часов
Авто
Самые странные машины в мире – наш рейтинг Премьера нового поколения BMW 4-й серии разбила фанатов марки на два лагеря – одним машина нравится, а другие пребывают в полнейшем ужасе от её внешности. Вспоминаем ещё несколько нашумевших автомобилей
Кино
Каким бывает лето: 30 жарких фильмов про любовь, море и солнце Если вы не из числа поклонников сурового лета, смотрите, каким оно бывает в других, более южных широтах. В этих летних фильмах из нашей подборки бушуют страсти, шумят волны и печет солнце, — согревайтесь и завидуйте!
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Клуб планирующих беременность летом 2020! 570
Третий ребенок 541
Как просидеть всю беременность на больничных? 478
Забавные катринки 433
Леди
Оксана Самойлова стала блондинкой Жена Джигана предстала перед фанатами в новом образе.
Новости партнеров
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Новая песня Little Big меньше чем за сутки покорила всю Россию. Видео
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»