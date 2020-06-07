WATCH: Video of possible tornado over Lake Conway in Orlando. pic.twitter.com/tynvuNMUN1— Justin Warmoth (@News6Justin) June 6, 2020
Гигантский торнадо напугал жителей американского города (видео)
Рядом бушует шторм Кристобаль.
Рядом бушует шторм Кристобаль.
По городу Орландо во Флориде пронесся огромный торнадо, оставив без электроэнергии 2 тысячи домов, сообщает Daily Mail.
Рядом с полуостровом в Мексиканском заливе бушует тропический шторм Кристобаль. Он грозит подтоплениями в устье реки Миссисипи, городе
Ранее стало известно, что шторм Аманда унес десятки жизней в странах Центральной Америки. Число жертв и разрушений все еще растет.
Анна Лысенко