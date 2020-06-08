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День в истории: 8 июняВсемирный День океанов, первый «Руссо-Балт», день памяти одной из главных муз Пушкина и другие памятные даты и события, которые произошли 8 июня в разные годы
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12:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 8 июня: наблюдаем за рыбой

Чтобы узнать погоду на ближайшие дни, стоит прогуляться к водоему.

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Источник: @_grey_

8 июня православная церковь почитает память апостолов Карпа и Алфея, учеников святого Павла. Поскольку имя одного из святых совпадало с названием рыбы, в народе считалось, что в этот день должен быть хороший улов, а потому чаще всего 8 июня было посвящено рыбалке.

Что касается погодных примет, то и они в этот день были связаны с рыбой и другими речными обитателями.

Считалось, что если рыба плавает у поверхности воды, то ближайшие дни будут дождливыми. Утки часто ныряют и плещутся в реке — к осадкам. Дождь также «прогнозируют» раки, выползающие на берег.

А вот если 8 июня много комаров, то ближайшие дни будут ясными и жаркими. Хороший урожай щавеля также предвещает теплое лето.

Екатерина Гура

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