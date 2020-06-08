Народные приметы на 8 июня: наблюдаем за рыбой
Чтобы узнать погоду на ближайшие дни, стоит прогуляться к водоему.
Чтобы узнать погоду на ближайшие дни, стоит прогуляться к водоему.
8 июня православная церковь почитает память апостолов Карпа и Алфея, учеников святого Павла. Поскольку имя одного из святых совпадало с названием рыбы, в народе считалось, что в этот день должен быть хороший улов, а потому чаще всего 8 июня было посвящено рыбалке.
Что касается погодных примет, то и они в этот день были связаны с рыбой и другими речными обитателями.
Считалось, что если рыба плавает у поверхности воды, то ближайшие дни будут дождливыми. Утки часто ныряют и плещутся в реке — к осадкам. Дождь также «прогнозируют» раки, выползающие на берег.
А вот если 8 июня много комаров, то ближайшие дни будут ясными и жаркими. Хороший урожай щавеля также предвещает теплое лето.
Екатерина Гура